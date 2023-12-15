Житель Калужской области пытался убить соседа

В городе Жиздра Калужской области 38-летнего мужчину подозревают в попытке убить соседа. Подробности 15 декабря сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

- В ночь на 14 декабря подозреваемый, используя малозначительный повод, через запертую входную дверь комнаты соседа инициировал конфликт с ним, - пояснили в СК. - После этого злоумышленник выбил дверь, незаконно проник в жилую комнату пенсионера и напал на него с ножом. Однако потерпевший смог перехватить руку нападавшего, в которой находился нож, оттолкнуть его от себя и выбежать из комнаты.

Подозреваемый убежал, а пострадавшего пенсионера с резаными ранами шеи отвезли в больницу.

Сейчас предполагаемый виновник задержан.