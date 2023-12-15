В Калуге подростки выманивали мигрантов на свидание и избивали

В пятницу, 15 декабря, в приближенных к силовикам телеграм-каналах появилась информация, что в Калуге задержана банда подростков, участники которой избивали мигрантов.

Молодые люди выманивали жертву якобы на свидание, а потом били толпой и снимали все на видео.

В группировке якобы было 10 человек – 9 парней и одна девушка, которая выполняла роль наживки. Снятое подростками видео потом выкладывались в телеграме.

В силовых структурах Калужской области нам подтвердили, что уголовное дело возбуждено по факту информации в СМИ, но пока никто не задержан. Официально обвиняемых пока нет.