Житель Калуги застрелил знакомого и вывез тело в лес

В Калуге по подозрению в убийстве задержан 38-летний мужчина.

По версии следствия, пьяный калужанин из пистолета ТТ застрелил своего 40-летнего знакомого, а потом вывез тело в лес в Суворовский район Тульской области.

Сейчас ведется расследование, подозреваемый арестован, рассказали 14 декабря в региональном управлении Следственного комитета.