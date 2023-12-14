В Калужской области отец убил сына кухонным ножом

В Калужской области вступил в силу приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя города Сосенский Козельского района. Его признали виновным в убийстве сына, сообщили в среду, 13 декабря, в региональной пресс-службе судов общей юрисдикции.

Суд установил, что 18 июля, около шести утра, ранее не судимый мужчина поругался с сыном. В ходе конфликта преступник ударил его кухонным ножом в грудь.

В суде мужчина свою вину не признал. Его посадили на 10 лет.