Мошенники придумали новый способ обманывать калужан

Мошенники начали использовать информацию о выпуске обновленных купюр в 5000 рублей для обмана жителей Калужской области. Об этом 14 декабря сообщили в региональном управлении Центробанка.

Преступники звонят калужанам и говорят, что те должны проверить подлинность своих 5000-х купюр с помощью мобильного приложения. Потом жертве присылают ссылку на поддельное приложение, которое внешне схоже с настоящим. В установочном файле содержится вирус. В результате мошенники получают доступ к телефону и банковским счетам.

Также преступники используют старый способ, когда ходят по домам пожилых людей и говорят, что те должны поменять купюры на новые, а сами отдают фальшивки.

- Обновленные банкноты - 100 и 5000 рублей - поступают в оборот постепенно, - пояснили в Центробанке. - Старые банкноты не нужно специально обменивать на новые. И те, и другие будут параллельно находиться в обращении.