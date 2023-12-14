В Калужской области директор компании не доплатил налоги на 5,4 миллиона рублей

В Думиничском районе директора компании по добыче песка и щебня уличили в неуплате налогов. Завершилось расследование уголовного дела, сообщили 13 декабря в управлении Следственного комитета по Калужской области.

По версии следствия, с ноября 2022 по март 2023 года директор проводил платежи не по счетам компании. В итоги он остался должен бюджету 5,4 миллиона рублей.

В ходе следствия мужчина возместил 1,5 миллиона рублей. На его имущество наложили арест.