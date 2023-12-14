Жители Калужской области продали 10 машин-двойников на 31 миллион рублей

В Боровском районе Калужской области завершилось расследование уголовного дела о крупном мошенничестве. По данным управления МВД по Калужской области, ущерб составил около 31 миллиона рублей.

На скамье подсудимых окажутся двое мужчин из Боровского района. Одному из них 49 лет, другому – 60, рассказали в прокуратуре.

По версии следствия, они получали от других преступников угнанные автомобили, использовали подложные номера и документы и занимались продажей машин по объявлениям. Известно о 10 угнанных иномарках в Калужской, Тульской, Владимирской и Белгородской областях.

Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.