В Калуге мужчину дважды ударили ножом на улице Жукова

В Калуге 25-летней девушке грозит до 10 лет лишения свободы за причинение тяжких травм своему знакомому. Дело направлено в суд, сообщили 13 декабря в прокуратуре области.

Инцидент произошел у дома №14 на улице Жукова.

По версии следствия, девушка и мужчина поссорились, и калужанка дважды ударила знакомого в руку.