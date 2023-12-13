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Жительница Калуги фиктивно зарегистрировала 19 мигрантов

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.12.2023 12:25 1 222
Жительница Калуги фиктивно зарегистрировала 19 мигрантов

В Калуге 34-летняя женщина подозревается в фиктивной регистрации мигрантов, сообщили 13 декабря в полиции.

По версии следствия, она прописала у себя в комнате 19 иностранцев, но никто из них там не жил.

Калужанка рассказала, что денег за регистрацию не брала. Просто хотела помочь людям.

По уголовной статье ей грозит до трех лет лишения свободы.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.12.2023 12:25 1 222
Тэги: криминал
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