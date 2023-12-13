Жительница Калуги фиктивно зарегистрировала 19 мигрантов

В Калуге 34-летняя женщина подозревается в фиктивной регистрации мигрантов, сообщили 13 декабря в полиции.

По версии следствия, она прописала у себя в комнате 19 иностранцев, но никто из них там не жил.

Калужанка рассказала, что денег за регистрацию не брала. Просто хотела помочь людям.

По уголовной статье ей грозит до трех лет лишения свободы.