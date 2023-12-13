В Калуге отец едва не убил дочь из-за любовницы

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении 63-летнего местного жителя. Его подозревают в угрозе убийством. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области в среду, 13 декабря.

По версии полиции, мужчина отдыхал в квартире со своей подругой. В этот момент вернулась его жена и застала пару.

Женщина убежала из дома и позвонила дочери с просьбой приехать. Та в свою очередь приехала в квартиру со своим мужем. Ее отец до сих пор был с любовницей.

Между женщинами начался конфликт. Мужчина вступился за свою подругу, схватил свою дочь и приставил к ее горлу нож. На помощь пришел муж женщины.

Дочь нарушителя и ее супруг вызвали полицию.

В данный момент калужанин находится под подпиской о невыезде. Ему грозит два года тюрьмы.