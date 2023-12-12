В Калужской области задержан мужчина, скрывавшийся от следствия почти 4 года

В Бабынинском районе задержан мужчина, который скрывался от следствия с начала 2020 года, сообщили 12 декабря в управлении МВД по Калужской области.

Он жил у своих знакомых.

Почти четыре года назад калужанин не явился на судебное заседание. Свою вину он признает только частично.