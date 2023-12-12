У жителя Калужской области изъяли крупную партию сигарет

42-летнего жителя Калуги обвиняют в продаже сигарет без акцизных марок. Дело направлено в суд, сообщили 11 декабря в прокуратуре Калужской области.

По версии следствия, он купил крупную партию сигарет в Москве, а потом продавал их из своей машины на ярмарке в Козельске.

Рыночная стоимость изъятой табачной продукции составляет около 600 тысяч рублей. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.