Калужанка за деньги признала мигрантов отцами своих детей

В Людиновском районе местная жительница фиктивно признала отцами своих двоих детей разных мигрантов, чтобы те получили вид на жительство в России.

За свои услуги она получала деньги, сообщили 11 декабря в прокуратуре Калужской области.

Теперь по решению суда отцовства признаны недействительными.