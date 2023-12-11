Калужанин продал две квартиры и отдал все деньги мошенникам

Житель Калужской области отдал телефонным мошенникам 12 миллионов рублей. Он общался с преступниками в течение нескольких месяцев, рассказали в понедельник, 11 декабря, в региональном управлении МВД.

Сначала женщина представилась сотрудницей полиции и рассказала, что кто-то пытается украсть деньги со счета калужанина. Затем уже мужчина общался с «представителями банка». Они убедили его взять деньги в кредит и перевести на некий якобы безопасный счет.

Житель Калужской области поверил, что помогает разоблачить преступников среди банкиров.

Но на этом мошенники не остановились. Позже они позвонили и попросили доверчивого мужчину помочь вывести на чистую воду неких преступников-риелторов. Для этого калужанин продал две свои квартиры и все деньги перевел на чужой счет.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.