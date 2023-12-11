В Калуге мужчина избил приятеля из-за металлолома

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении 63-летнего местного жителя. Его подозревают в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением оружия. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД в понедельник, 11 декабря.

По предварительной версии, подозреваемый и его знакомый вместе сдавали металлолом. В один из дней приятели нашли металлическую бочку, которую захотели сдать в пункт приема. Однако мужчины поругались и находку так и не отнесли.

Затем пострадавший узнал, что его друг все-таки сдал бочку, разозлился и приехал к приятелю. Между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина ударил приехавшего к нему приятеля кулаком в глаз. В руке он зажимал металлический предмет.

Пострадавший обратился в больницу. Нарушителю грозит до двух лет тюрьмы.

Расследование продолжается.