В Калужской области предъявили обвинения похитителям восьмилетней девочки

Троим мужчинам и одной женщине предъявили обвинения в похищении восьмилетней девочки в Козельске. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.
Уголовное дело возбуждено по статьям «Похищение несовершеннолетнего из корыстных побуждений, совершенное группы лиц» и «Вымогательство в особо крупном размере». Все обвиняемые находятся в СИЗО.
- 29 ноября 2023 года днем обвиняемые похитили 8-летнюю жительницу Козельска, незаконно удерживали ее в своём домовладении в деревне Касьяново Ульяновского района, - рассказали в СК. - При этом матери ребёнка злоумышленники направили сообщение с требованием 1,5 млн рублей за освобождение дочери. Женщина обратилась в полицию. Поиски ребенка были организованы на территории двух регионов согласно имеющейся у следствия ориентирующей информации. 30 ноября ребёнок был обнаружен в деревне Таратухино Тульской области у местных жителей, к которым девочка обратилась за помощью после того, как была оставлена похитителями на улице незнакомого населенного пункта в 60 километрах от своего дома.
Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы.
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