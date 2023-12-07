В Калуге восемь человек арестовали за игровые автоматы

В Калуге восемь человек подозревают в незаконной организации азартных игр. Прокуратура направила уголовное дело в суд, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства в четверг, 7 декабря.

По версии следствия, преступники арендовали разные нежилые помещения и поставили там игровые автоматы. Выгоду в размере шести миллионов рублей они поделили между собой.

В областном следственном комитете сообщили о том, что деньги и автомобили подозреваемых арестовали. Им грозит до шести лет тюрьмы со штрафом до одного миллиона.