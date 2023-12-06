Задержаны участники крупной банды, орудовавшей в Калужской области с 1998 года

В среду, 6 декабря, МВД России сообщило о задержании членов банды, которая с 1998 года совершала заказные убийства в Москве, Московской и Калужской областей и Красноярском крае.

Криминальную структуру 25 лет назад сформировали бывший военнослужащий и сотрудник СОБР. В составе банды были в том числе действующие полицейские и военные.

Считается, что именно эта банда совершала громкие заказные убийства в Москве в начале нулевых. Что именно они делали в Калужской области, в полиции пока не уточняют.

По версии следствия, на счету банды более 30 тяжких преступлений.

Сейчас ведется расследование.

Оперативная съемка.