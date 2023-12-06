У жителя Калуги забрали машину за пьяную езду

В Калуге 31-летнему мужчине грозит до двух лет лишения свободы за езду за рулем в пьяном виде.

В октябре он нетрезвым ехал по улице Терепецкое Кольцо и попался сотрудникам полиции. Ранее калужанина уже останавливали за такое же нарушение.

На машину наложен арест. Ее могут конфисковать.