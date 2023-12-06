В Калужской области украли 3,5 миллиона рублей при ремонте детской школы искусств

В городе Киров Калужской области возбудили уголовное дело о мошенничестве. По предварительным данным, там украли 3,5 миллиона рублей при ремонте детской школы №1, сообщили в прокуратуре региона 6 декабря.

Работы проходили в прошлом году.

- Генеральный директор строительной организации, используя служебное положение, не выполнил условия муниципального контракта на сумму более 3,5 миллиона рублей и путем обмана похитил указанные денежные средства, - пояснили в прокуратуре.

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.