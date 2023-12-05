Жителю Калужской области грозит 20 лет колонии за сексуальное насилие над ребенком

В Калужской области завершилось расследование уголовного дела о сексуальном насилии над девочкой, которое произошло еще в 2021 году.

В течение двух лет 37-летний подозреваемый скрывался от следствия, но его поймали летом в Волгоградской области.

Подробности дела Следственный комитет пока не раскрывает. Известно лишь, что мужчина надругался над ребенком, которому на тот момент было меньше 14 лет.

Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.