В Калуге ищут родственников женщины, которая замерзала на остановке

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга» объявил о поисках родственников 64-летней Татьяны Викторовны Архиповой.

Женщину нашли две недели назад в Малоярославце. Она замерзала на остановке.

Сейчас пенсионерка находится в Калуге в социальном учреждении.

Любую информацию о родственниках этой женщины можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.