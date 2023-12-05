В Калужской области браконьер с тушей оленя устроил ДТП

В Медынском районе Калужской области возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя. Его обвиняют в незаконной охоте, сообщили во вторник, 5 декабря, в пресс-службе УМВД.

По версии полиции, браконьер убил оленя из незарегистрированного ружья. Сумма причиненного ущерба составила 60 тысяч рублей.

Нарушителя заметил сотрудник охотхозяйства. Сначала он увидел машину злоумышленника, а затем и браконьера с тушей животного.

Преступник пытался скрыться и столкнулся с другой машиной. Сотрудник охотхозяйства позвонил в полицию. Браконьера удалось задержать.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит два года тюрьмы.

Расследование продолжается.