Бывшего калужского военного осудили за разглашение гостайны

Бывшего военнослужащего из Калужской области осудили на полтора года лишения свободы условно за разглашение гостайны. Об этом 5 декабря сообщили в региональном управлении ФСБ.

В 2022 году он размещал в телеграм-чатах информацию об особо охраняемых объектах.

Приговор уже вступил в силу.