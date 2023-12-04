В Калуге поймали 18-летнего курьера мошенников

В Калуге возбудили уголовное дело по статье мошенничество. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону в понедельник, 4 декабря.

Как рассказала пожилая калужанка, на ее домашний телефон позвонила девушка с голосом, похожим на голос ее невестки. Девушка рассказала, что стала виновницей ДТП и ей срочно нужны деньги. Затем к разговору присоединился «сотрудник полиции» и подтвердил информацию.

Пенсионерка передала приехавшему курьеру все свои сбережение в размере 100 тысяч рублей.

Полицейским удалось найти подозреваемого, забравшего у старушки деньги. Им оказался 18-летний местный житель.

Предположительно, молодой человек отправлял деньги на указанные реквизиты, а какую-то часть забирал себе.

В дальнейшем выяснилось, что нарушитель может быть причастен к краже 100 тысяч рублей у еще одного пенсионера из Калуги.

Преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.