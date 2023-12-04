В Калуге незаконно вырубили 18 деревьев

В Калуге на территории, принадлежащей частному предприятию, незаконно вырубили 18 деревьев.

Ущерб оценивается в 490 тысяч рублей, сообщили 4 декабря в полиции.

Как оказалось, некий мужчина занимался опиловкой на соседнем участке, но потом зачем-то решил продолжить благоустройство.

По уголовной статье калужанину грозит до 7 лет лишения свободы.