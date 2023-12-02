Похитителей 8-летней девочки из Козельска отправили под арест на 2 месяца

В субботу, 2 декабря, в Калужском районном суде заверилось определение меры пресечения похитителям 8-летней девочки Златы из Козельска. За ее возвращение потребовали полтора миллиона рублей, но, испугавшись поднявшейся шумихи, высадили ее на обочине в Тульской области.

Как мы уже писали, наш корреспондент находится в зале суда.

Один из похитителей – Артем Новиков – объяснил свой поступок внезапным порывом души и пытался выгородить свою жену и сына. Еще один мужчина – бывший муж похитительницы – упорно молчал в камеру.

По итогам заседания, которое, кстати, проходило в двух залах из-за большого числа слушателей, троим назначили меру пресечения – арест на два месяца.

По женщине слушание продолжается.

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