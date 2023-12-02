Похититель 8-летней девочки в Козельске объяснил свой поступок порывом души

В субботу, 2 декабря, в Калужский районный суд привезли похитителей 8-летней Златы. Им предстоит выбрать меру пресечения на время следствия.

Это трое мужчин и женщина из деревни Касьяново.

Как сообщает наш корреспондент из зала суда, мужчины поделились своими мотивами.

- Это был внезапный порыв, ехал, увидел, захотел похитить, - говорит 40-летний Аркадий Новиков. Своих жену и сына он называет случайными пособниками.

Его посадили под арест на 2 месяца.

Продожаем следить за развитием событий.