Калуга Обнинск
Главная Новости Криминал
История Калуги Афиша Статьи Медсправочник

Похититель 8-летней девочки в Козельске объяснил свой поступок порывом души

София Фирсова, фото автора
Опубликовано: 02.12.2023 15:20 0 824
Похититель 8-летней девочки в Козельске объяснил свой поступок порывом души

В субботу, 2 декабря, в  Калужский районный суд привезли похитителей 8-летней Златы. Им предстоит выбрать меру пресечения на время следствия.

Это трое мужчин и женщина из деревни Касьяново.

Как сообщает наш корреспондент из зала суда, мужчины поделились своими мотивами.

- Это был внезапный порыв, ехал, увидел, захотел похитить, - говорит 40-летний Аркадий Новиков. Своих жену и сына он называет случайными пособниками.

Его посадили под арест на 2 месяца.

Продожаем следить за развитием событий.

София Фирсова, фото автора
Опубликовано: 02.12.2023 15:20 0 824
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Калужская сбытовая компания предупреждает жителей: не попадайтесь на уловки мошенников
Готовь сани летом, а дачу к сезону зимой: почему выгоднее покупать теплицу в холодное время года?
Калужская сбытовая компания и Группа компаний Pandora подписали Соглашение о совместном развитии инфраструктуры зарядных станций
На Rostelecom Tech Day впервые представят «Аврору» 5.0.
ОПРОС
Как вы относитесь к тому, что в вузах началась военная подготовка студентов, в том числе и у женщин? 
Всего проголосовало: 319
Новости партнеров
Подшипники: полный обзор конструкций и рекомендации по выбору для разных условий эксплуатации
Как выбрать акустическую гитару: советы и рекомендации
Виды подшипников, где они используются

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru