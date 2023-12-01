В Калужской области поймали мошенников, взявших кредит на 8,5 рублей по поддельным документам

В Калужской области, завершили расследование двух уголовных дел в отношении 47-летнего мужчины и 35-летней женщины. Их обвиняют в мошенничестве в сфере кредитования. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области в пятницу, 1 декабря.

По версии следствия, мошенники взяли несколько кредитов на дорогие премиальные иномарки. Общая сумма ущерба составила 8,5 миллионов рублей

Злоумышленники пришли в автосалон областного центра с поддельными паспортами и правами. Документы заранее изготовили их сообщники.

В банке преступники рассказали ложные сведения о своем месте работы, зарплате, образовании и адресе.

После того, как обвиняемые купили автомобили на выданные средства, они не зарегистрировали их, а затем продали.

Уголовные дела будут направлены в суд.