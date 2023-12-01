В Калуге мошенница-ведьма сняла порчу с фармацевта за 13 тысяч рублей

В калужском следственном отделе возбудили уголовное дело в отношении 40-летней ранее судимой местной жительницы. Ее обвиняют в мошенничестве под предлогом снятия порчи.

Калужская ведьма пришла в одну из аптек областного центра и разговорилась с продавщицей. Фармацевт рассказала подозреваемой о проблемах в личной жизни. Мошенница убедила женщину, что может снять с нее порчу с помощью листа бумаги и кофе.

После того, как ведьма завершила свой ритуал, она потребовала у пострадавшей деньги на «благотворительность». Калужанка поверила новой знакомой и отдала ей личные средства и часть выручки.

Когда мошенница ушла, женщина пришла в себя и поняла, что стала жертвой обмана. Она позвонила в полицию.

Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей. Преступнице грозит до пяти лет лишения свободы.