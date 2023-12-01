На похитителей восьмилетней девочки в Калужской области завели уголовное дело по двум статьям

Как мы уже рассказывали, 1 декабря в Ульяновском районе Калужской области задержаны четыре человека, которых подозревают в похищении восьмилетней девочки в Козельске. Уголовное дело возбуждено по статьям «Похищение» и «Вымогательство», сообщили нам в региональном управлении Следственного комитета.

Мужчинам 21, 40 и 44 года, женщине – 37. Больше о их личностях пока ничего не сообщается.

- В настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотры и обыски, направленные на сбор доказательств причастности задержанных к преступлениям, – заявили в СК.

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, школьница пропала днем 29 ноября. Позже маме пришло сообщение в телеграме с требованием перевести 1,5 миллиона рублей. Но женщина сразу обратилась в полицию. Вечером 30 ноября преступники высадили девочку на трассе недалеко от города Белев Тульской области.