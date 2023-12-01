Житель Калуги открыл стрельбу возле дома бывшей жены

В Калуге 31-летнему мужчине грозит до двух лет лишения свободы за угрозы убийством. Об этом инциденте рассказали в региональном управлении МВД.

По версии следствия, калужанин пришел к частному дому бывшей жены, поссорился с родственником бывшей супруги и несколько раз стрелял в воздух и сторону оппонента из пистолета.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.