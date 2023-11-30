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В Калужской области экс-начальника исправительного центра при колонии поймали на взятке

Софья Фирсова
Опубликовано: 30.11.2023 15:35 0 570
В Калужской области экс-начальника исправительного центра при колонии поймали на взятке

В Калужской области полиция завершила расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника исправительной центра при колонии. Мужчину обвиняют в получении взятки. Об этом сообщили в следственном управлении следственного комитета по региону.

По версии следствия, сотрудник колонии разрешил осужденным погулять за территорией исправительного центра за бензопилу стоимостью 26,5 тысяч рублей.

Преступление выявили сотрудники УФСБ. Уголовное дело направили в суд.

Софья Фирсова
Опубликовано: 30.11.2023 15:35 0 570
Тэги: криминал
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