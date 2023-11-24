В Калуге угнали экскаватор

В Калуге четверо мужчин подозреваются в краже экскаватора стоимостью шесть миллионов рублей. В пятницу, 24 ноября, полиция сообщила о возбуждении уголовного дела.

Подозреваемые несколько дней выбирали в городе экскаватор, который можно украсть. Подходящий вариант они нашли в гаражном кооперативе. Ночью они вскрыли дверь, подобрали ключи и угнали. На трассе экскаватор погрузили в грузовик и вывезли.

Где сейчас находится дорогостоящая техника, пока устанавливается.

За кражу мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.