В Калуге 19-летний мошенник обманул пенсионерку на 190 тысяч рублей

В Калуге 19-летний молодой человек задержан по подозрению в мошенничестве.

В ноябре он с нескольких номеров звонил на домашний телефон 71-летней пенсионерки и убедил ее отдать 190 тысяч рублей, сообщили в пятницу в прокуратуре региона.

- В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, - говорится в комментарии надзорного ведомства.

Молодому калужанину грозит пять лет колонии.