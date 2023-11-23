Жительница Калуги уклонялась от обязательных работ и поехала в колонию

В Калуге 36-летнюю женщину признали виновной в угрозе убийством и приговорили к 300 часам обязательных работ.

Однако калужанка игнорировала наказание. Она пропустила около 100 часов работ, сообщили 22 ноября в прокуратуре Калужской области.

В итоге суд изменил женщине наказание. Ее отправили в колонию-поселение.