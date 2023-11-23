Житель Калужской области угрожал убить бывшую жену

В Козельском районе возбудили уголовное дело об угрозе убийством, сообщили 23 ноября в управлении МВД по Калужской области.

36-летний мужчина выпивал вместе с бывшей женой, приревновал и начал угрожать убить. Он повалил ее на землю и достал нож.

Женщина смогла вырваться и убежать.

Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.