В Калужской области начальник автошколы незаконно выдавал свидетельства ученикам

В городе Кондрово бывшего начальника местной автошколы приговорили к шести годам условно и штрафу в 400 тысяч рублей, сообщили 23 ноября в региональной пресс-службе судов.

Мужчина за деньги выдавал свидетельства о профессии водителя людям, которые на самом деле не учились в автошколе и не сдавали экзамен.

В течение трех лет виновник не сможет занимать руководящие должности.