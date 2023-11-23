В Калуге задержан курьер мошенников, забравший у пенсионеров 1,8 миллиона рублей

В Калуге 26-летний мужчина из Брянской области задержан за мошенничество, сообщили 23 ноября в региональном управлении МВД.

Мужчина выступал в роли курьера у мошенников, которые по телефону обманывали пенсионеров. Пять пожилых людей лишились 1,8 миллиона рублей.

Одной калужанке, к примеру, преступники рассказывали, что кто-то пытается украсть ее сбережения и перевести за пределы России. При этом женщине за это якобы грозит ответственность. Деньги ее убедили отдать курьеру. Но в последний момент калужанка осознала ситуацию, выхватила пакет с деньгами у мужчины и вызвала полицию.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.