Жительница Калуги снимала порно и попалась полиции

В Калуге 28-летняя женщина задержана за изготовление порнографии. Ролики со своим участием она размещала в интернете на тематическом сайте, сообщили в четверг, 23 ноября, в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, калужанка снимала порно в течение года и получила за видео около 130 тысяч рублей.

По уголовной статье женщине грозит до шести лет лишения свободы.