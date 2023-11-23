В Калужской области велосипедист устроил погоню за пьяным водителем

В городе Сосенский Калужской области 41-летнего мужчину за пьяную езду приговорили к году принудительных работ, а его автомобиль «Шевроле Авео» конфискован.

Задержать нарушителя помог велосипедист, сообщили 23 ноября в прокуратуре региона.

Пьяный водитель выезжал из гаражного кооператива и едва не сбил велосипедиста. Тот позвонил в полицию и отправился в погоню за машиной. В одном из дворов велосипедисту удалось перекрыть дорогу нарушителю. Вскоре прибыл наряд полиции. От освидетельствования водитель отказался.