В Рождественский пост в Калугу привезут православные святыни

На период с 4 декабря по 4 января в Калугу привезут ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы и чтимый список иконы Божией Матери «Избавление от бед страждущих» Людиновская.

Их выставят в храме Рождества Пресвятой Богородицы (Никитский), сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.

Перед святынями каждый день будут совершать богослужение в 9:00 и в 17:00.