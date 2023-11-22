Калужанин продал машину, которую взял в аренду

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который взял в аренду легковой автомобиль и не стал его возвращать владельцу. Ущерб оценили в 500 тысяч рублей.

Подозреваемому 28 лет. По предварительным данным, на арендной машине он попал в ДТП, сообщил об этом хозяину, а то сказал, что виновник должен сам отремонтировать авто.

После этого мужчина продал автомобиль знакомому, а деньги потратил. Машину в итоге вовсе сдали с скупку металлолома.

Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.