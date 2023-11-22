В Калужской области женщина ударила собутыльницу стеклянной банкой по лицу

В Хвастовичском районе Калужской области возбудили уголовное дело в отношении 39-летней местной жительницы. Ее подозревают в причинении легкого вреда здоровью. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД во вторник, 21 ноября.



По версии полиции, пострадавшая пила со своей знакомой. Во время застолья женщины поругались. Подозреваемая взяла стеклянную банку и ударила ей свою собутыльницу по лицу.



Раны причинили легкий вред здоровью пострадавшей. Нарушительница находится под подпиской о невыезде.



Расследование продолжается.

Софья Фирсова Опубликовано: 22.11.2023 10:53 359