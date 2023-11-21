В Калуге сотрудница полиции выдала мигрантам 2590 патентов на работу

Ранее мы сообщали о том, что в Калуге будут судить бывшего заместителя начальника отдела по вопросам трудовой миграции областного УМВД. Ее обвиняют в получении взяток на два с половиной миллиона рублей.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили о том, что обвиняемая незаконно выдала гостям из ближнего зарубежья 2590 патентов на осуществление трудовой деятельности.

В управлении отметили, что расследование дела осложнялось тем, что в нем принимали участие более 100 иностранцев, проживающих на территории нашей страны или за ее пределами.

Сейчас собрана достаточная доказательная база, теперь дело рассмотрят в суде.