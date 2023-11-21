В Калуге бывшую сотрудницу полиции обвинили во взятках в 2,5 миллиона рублей

В Калуге направили в суд дело экс-заместителя начальника отдела по вопросам трудовой миграции областного УМВД. Женщину обвиняют в получении взяток на общую сумму в 2,5 миллиона рублей.

- По версии следствия руководитель неоднократно получала от лица, оказывающего услуги иностранным гражданам, взятки за содействие в принятии решений о выдаче разрешений на временное проживание мигрантов на территории Российской Федерации, - рассказали 21 ноября в прокуратуре Калужской области.

Также в деле присутствуют факты злоупотребления обвиняемой должностным положением. Из-за этого мигранты получали патенты на работу на основании поддельных медицинских заключений. Также фальсифицировались материалы об административных правонарушениях иностранцев.