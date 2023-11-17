В Калуге пенсионер пытался помочь жене и попал в лапы мошенников

В Калуге возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД в пятницу, 17 ноября.

Судя по материалам дела, пожилому калужанину позвонила женщина и представилась сотрудницей полиции. Она рассказала, что по вине его жены произошло ДТП, в котором пострадали люди.

Затем собеседница мужчины сказала, что для того, чтобы спасти жену от уголовного наказания, ему необходимо передать деньги для компенсации ущерба. Между делом она поинтересовалась о том, сколько денег на счету есть у калужанина.

Испугавшись за жену, мужчина рассказал, что у него есть 200 тысяч рублей. В квартиру потерпевшего приехал курьер и забрал все имеющиеся средства.

Через некоторое время домой вернулась жена пенсионера. Мужчина понял, что стал жертвой обмана.

Расследование продолжается.