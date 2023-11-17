Калужанин выстрелил мужчине в висок из пневмата

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя. Его подозревают в хулиганстве с применением оружия. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД в пятницу, 17 ноября.

По версии полиции, ранее судимый калужанин вышел в подъезд и выстрелил из пневматического пистолета в мужчину, который поднимался по лестнице. Пуля попала пострадавшему в висок.

Стрелок спрятался в своей квартире, а мужчина с пулей в виске обратился в больницу.

Как рассказал потерпевший, между ним и стрелявшим не было конфликтов. Калужанину предстоит объяснить полиции, зачем он стрелял.

Ему грозит до 7 лет тюрьмы.