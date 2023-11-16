В Калуге задержан 19-летний курьер мошенников, забравший у пенсионеров 3 миллиона рублей

Полицейские задержали в Калуге 19-летнего мигранта, которого подозревают в мошенничестве. По версии следствия, он был курьером у преступников, которые по телефону обманывали пенсионеров, сообщили 16 ноября в федеральном МВД.

Мошенники звонили пенсионерам и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они называли личные данные людей и сообщали, что с их счетов кто-то перевел деньги в другую страну. Дальше калужанкам грозили обыском и просили передать имеющиеся наличные деньги «сотруднику банка».

Задержанный молодой человек оставлял себе несколько процентов, а остальные деньги переводил работодателям. В общей сложности четыре калужанки лишились трех миллионов рублей.

Ведется расследование уголовного дела.