Житель Калужской области ножом убил соседа

В Людиново завершилось расследование убийства, которое произошло 27 августа.

Обвиняемым по делу проходит 32-летний мужчина, сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

По версии следствия, он вместе с соседом выпивал в доме на улице Герцена. Сосед начал оскорблять 32-летнего мужчину, и тот семь раз ударил его в грудь ножом. Пострадавший умер у двери своей квартиры.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.